Bilder von der Kanareninsel Gran Canaria. Das Spanische Militär baut an einem Ausweichcamp für Migranten. Denn die Zahl derer, die die lebensgefährliche Überfahrt von Afrika auf die Inseln auf sich nehmen, steigt. Bisher blieben die Männer, Frauen und Kinder etwa hier, im Hafen Arguinequin auf Gran Canaria, wo bisher rund zweitausend Migranten ausharren, nun aber kein Platz mehr ist. Allein zwischen Samstag und Montag erreichten auf dem Seeweg mehr als 2600 Migranten die Kanarischen Inseln, in 73 Booten, soweit die offiziellen Zählungen. Allein am Sonntag waren es 1461. Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sich die Ankunftszahlen insgesamt verzehnfacht.

Mehr