Der erste Super-Bowl-Sieg seit 50 Jahren, klar dass es dann kein Halten mehr gibt. Die Kansas City Chiefs haben am Sonntagabend das Finale der amerikanischen Footballliga gewonnen. In einem packenden Spiel setzte sich das Team um Quarterback Patrick Mahomes mit 31:20 gegen die San Francisco 49ers durch. Als nur noch sieben Minuten zu spielen waren, lagen die Häuptlinge noch 10:20 zurück. Gegen die starke Verteidigung der 49ers war der Offensive der Chiefs kaum etwas gelungen. Quarterback Mahomes: "Offensichtlich ist das dritte Viertel nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Ich habe viel versucht und dennoch gab es viele Ballverluste. Ich mein, das ist eine wirklich gute Defensive, die mir im dritten Viertel nicht viel ermöglicht hat. Aber die Jungs haben an mich geglaubt, gaben mir Selbstbewusstsein. Wir haben weiter gekämpft und Wege gefunden, um am Ende zu siegen." In den letzten Minuten zeigte der 24-Jährige, was er drauf hat. Mit einem entscheidenden Wurf über 44 Yards, brachte er sein Team zurück in die Erfolgsspur. "Es ist einmalig, es ist wirklich einmalig, hier zu sitzen ist einfach surreal. Mit diesen Jungs um mich herum dieses Spiel gewonnen zu haben, das werden wir eine lange Zeit genießen. Es ist wirklich historisch." In dem Finale spielte auch der Deutsche Mark Nzeocha mit. Allerdings beim Verliererteam der 49ers. Der Super Bowl in Miami war der 54. in der Geschichte des American Football. In der legendären Halbzeitshow traten in diesem Jahr Jennifer Lopez und Shakira auf.