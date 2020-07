Für den Rapper Kanye West war es die erste Wahlkampfveranstaltung, seitdem er über Twitter verkündet hatte, dass er für das Amt des US-Präsidenten kandidieren will. Allerdings war seine Wahlkampfveranstaltung am Sonntag in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina etwas anders, als man es sonst gewohnt ist. West sprach ohne sichtbares Konzept über eine ganze Palette von Themen: Von Abtreibungen, die man seiner Meinung nach verbieten sollte. Bis hin zur Sklaverei, die seiner Meinung nach nie abgeschafft wurde. Sein Auftritt wurde live über soziale Netzwerke gestreamt und auch von einigen lokalen Fernsehstationen übertragen. Allerdings blieb mehr oder weniger unklar, ob der Musiker es mit seiner Kandidatur überhaupt ernst meint. Seine politischen Vorschläge schienen ihm jedenfalls mehr oder weniger spontan einzufallen. Zum Beispiel, dass jeder, der ein Kind bekommt, eine Million Dollar bekommen soll. Einmal brach er sogar in Tränen aus, als er berichtete, dass seine Eltern ihn beinahe abgetrieben hätten. West galt eigentlich als Unterstützer von Amtsinhaber Donald Trump, seine Kandidatur sorgte für Überraschung und Schlagzeilen. Allerdings hat er schon mehrere Fristen versäumt, um bei wichtigen Abstimmungen dabei sein zu können.