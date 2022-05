STORY: Vorsichtig trägt Arthur Perault den abgewetzten Gitarrenkoffer durch das Pariser Auktionshaus Artpeges. Der Inhalt ist Kult. Es ist eine Gibson-E-Gitarre aus dem Jahr 1960. Einstiger Besitzer: Oasis Leadgitarrist Noel Gallagher. Zertrümmert in der Nacht der Band-Trennung im August 2009 von seinem Bruder Liam Gallagher, wie Auktionshaus-Manager Arthur Perault erklärt: "In der Nacht des 'Rock en Seine' hatten die beiden Brüder einen Streit. Es gab eine Schlägerei hinter der Bühne und nach dem Streit wurde diese Gitarre zerbrochen. Liam wählte genau diese Gitarre im Gitarrenregal aus, und wir erfuhren später, warum: Ganz einfach, weil diese Gitarre die Nummer eins in Noel Gallaghers Herz war. Er zerbrach also diese Gitarre und das brach das Fass zum Überlaufen. Nach diesem Streit beschloss Noel Gallagher, mit Oasis Schluss zu machen.“ Nicht nur die Gitarre, auch Noel Gallaghers Herz schien gebrochen. Laut Auktionshausmanager Arthur Perault hatte er das Instrument zwar reparieren lassen – trennte sich dann aber sowohl von der Gibson als auch von Oasis. Die Band ist Geschichte – die Geschichte der roten Gibson soll nun weitergeschrieben werden. Wer auch mal zuschlagen will, muss bei der Auktion am 17. Mai in Paris zwischen 300. und 500.000 Euro investieren, um dieses rote Schätzchen sein Eigen nenne zu dürfen.

