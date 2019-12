Überall in Deutschland haben Christen am Mittwoch den 1. Weihnachtsfeiertag zelebriert. In München feierte Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising sowie Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, die katholische Messe. In seiner Predigt ging Marx auf die besonderen Herausforderungen unserer Zeit ein, den Klimawandel und die Fluchtbewegungen weltweit. "Aber ein Christ kann nicht sagen: dann kümmere ich mich nicht darum, dann schaue ich eben weg, dann interessiert mich das nicht. Auch wenn wir keine Lösungen haben, die von heute auf morgen wirken können, dann müssen wir uns engagieren, Fantasie aufzubringen, das zu ermutigen, was möglich ist, das voranzubringen, was man voranbringen kann." "Die eine Menschheitsfamilie gehört zusammen, sie ist aufeinander bezogen, man darf sie nicht gegeneinanderstellen. Und die Polarisierung, der Hass, Rassismus, all das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Wir gehören zusammen, und das ist die weihnachtliche Botschaft, weil wir in diesem Kind von Bethlehem die ganze Menschheitsfamilie anschauen." Der Kirchgang zu Weihnachten, er ist oft verbunden mit besonderen Wünschen für das kommende Jahr. "Was sich jeder wünscht, dass Frieden herrscht, und dass es keine Konflikte gibt hier und überall auf der Welt. Und dass der Trump aufhört zu spinnen. Das kommt noch dazu." "Wissen Sie, ich bin jemand, der geht immer Sonntags in die Kirche. Und zu Weihnachten ist ein besonderes Fest, da geh ich ganz speziell." "Wichtig ist für uns, für meine Familie die Gesundheit. Für die Welt, dass ein bisschen alles ruhiger wird, nicht mehr so hektisch." "Insbesondere wünsche ich mir hier in Deutschland in der Politik mehr Rationalität, das heißt, einfach mal Argumente gelten lassen. Und nicht immer gleich mit Keulen anzufangen, intolerant, irgendjemandem die Meinung zu beschneiden und zu diskriminieren." Mit dem Weihnachtsfest feiern Christen weltweit die Geburt des Jesus Christus, den sie als Sohn Gottes verehren. Weihnachten gilt als Fest der Nächstenliebe.