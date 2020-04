Die Osterwoche in Zeiten des Coronavirus. Überall auf der Welt haben Christen den Karfreitag begangen. Wie hier in Paris fanden Gottesdienste unter Ausschluss der Gemeinden statt. Denn in vielen Ländern sind Versammlungen verboten, zu hoch das Risiko, sich mit dem Virus anzustecken. Der Erzbischof von Paris. Michel Aupetit, betete in der beschädigten Kathedrale Notre Dame. Zuvor hatte er per Videoschaltung die eigentlichen Pläne für Ostern erörtert. "Wir hatten die Feierlichkeiten eigentlich rund um die Dornenkrone Jesu ausrichten. Die war ja von Feuerwehrleuten gerettet worden. Diese Prozession kam nun nicht mehr infrage und deshalb werden wir eine kleine Feier in der Kathedrale abhalten, hinter verschlossenen Türen. Wir werden nur zu siebt sein, nicht mehr." Im vergangenen Jahr hatte ein Feuer an und in der Kathedrale erheblichen Schaden angerichtet. Am Karfreitag erinnern Christen an den Tod von Jesus von Nazaret, der als Gottes Sohn verehrt wird. Seine Hinrichtung fand laut Neuem Testament auf dem Hügel Golgota außerhalb des antiken Jerusalem statt. In der heutigen Altstadt von Jerusalem rief am Freitag der Vertreter des Papstes im Heiligen Land dazu auf, für die Leidenden und Sterbenden zu beten. "Wir feiern Karfreitag, womit wir an den Tod Jesu erinnern, den er unter äußerst schwierigen Umständen erlitten hat", so Erzbischof Pierbattista Pizzaballa. Am Ort des Geschehens müsse man nun zusammenstehen. In Jerusalem sind die religiösen Stätten der Christen, Juden und Muslime verzichten wegen des Coronavirus auf die Feierlichkeiten in diesem Monat, allenfalls finden Gottesdienste hinter verschlossenen Türen statt. Denn auch in Israel greift das Coronavirus um sich, mehr als 10.000 Menschen waren zuletzt infiziert, 92 starben. In den Palästinensergebieten wurden mehr als 260 Fälle registriert, ein Mensch starb.