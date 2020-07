HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechtext gesendet O-Ton Anja Karliczek (CDU), Bundesforschungsministerin: "Wir dürfen an dieser Stelle keine Wunder erwarten, wir müssen nach wie vor davon ausgehen, dass Impfstoffe für die breite Bevölkerung erst frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Die Mainzer Firma Biontek beabsichtigt ein Covid-19 Impfstoff auf Basis der unternehmenseigenen mRNA-Technologie zu entwickeln? Auch die Tübinger Firma Curevac setzt auf eine unternehmenseigene mRNA-Technologie, um einen sicheren und wirksamen Impfstoff zu entwickeln. In Dessau, die ansässige IDT Biologica setzt auf eine ganz andere Technologie. Dort entwickeln Forscherinnen und Forscher einen viralen Impfstoff. Und dabei erwarten wir natürlich, dass ein angemessener Anteil der Produktion eines zugelassenen Impfstoffs für die bedarfsgerechte Versorgung in Deutschland zugänglich gemacht wird. Und es ist wichtig, dass sowohl nationale als auch internationale Kraftanstrengungen Hand in Hand gehen. Und deswegen wollen und müssen wir auch mehrgleisig fahren, wenn wir gewährleisten wollen, dass Impfstoffe schnell und in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen. Wir wollen sicherstellen, dass so verschiedene Bevölkerungsgruppen mit einem jeweils bedarfsgerechten Impfstoff versorgt werden können. Alle Bürgerinnen und Bürger, die geimpft werden wollen, sollen am Ende die Möglichkeit dazu erhalten.

