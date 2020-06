HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Anja Karliczek (CDU), Bundesforschungsministerin: "Worum geht es denn eigentlich? So sieht das am Ende aus. Und letztendlich geht es darum, dass wir hoffentlich in nicht allzu ferner Zeit viele Millionen solcher Ampullen für die Menschen in unserem Land und für alle Menschen auf dieser Welt haben, gefüllt dann mit einem wirksamen und sicheren Impfstoff. Unsere Förderprogramme stehen daher grundsätzlich allen Unternehmen offen, die in der Impfstoff Entwicklung und in der Impfstoffhersteller tätig sind und die in Deutschland ansässig sind, sofern sie natürlich einen erfolgversprechenden Ansatz verfolgen. Das Programm konzentriert sich damit genau nicht von Anfang an auf ein Unternehmen, sondern wir verfolgen einen breiten Ansatz. Ein bisschen Wasser muss sich noch in den Wein schütten, denn nach wie vor können wir bei all unseren Anstrengungen keine Wunder erwarten. Wir müssen davon ausgehen, dass Impfstoffe frühestens für die breite Masse der Bevölkerung Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen."