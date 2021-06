ÖPNV mal anders. In Karlsruhe können Fahrgäste zur Zeit mit Hilfe einer App ein Shuttle buchen, das sie ganz ohne Fahrer an ihren Zielort bringt. Fast ganz ohne Fahrer. Noch sind Sicherheitsfahrer wie Ibrahim Hmissa an Bord. "Also manchmal, wir kommen ja einfach zur Probleme bei großen Kreuzungen oder wenn wenn ein Auto einfach falsch geparkt ist, dann müssen wir leider eingreifen. Beispielsweise erkennt er Hindernisse, die eigentlich kein Hindernis sind, wie Gras oder einfach Unebenheiten auf der Straße oder manchmal auch Wasserflecken, wenn es regnet oder sowas. Dann müssen wir eingreifen." Die vernetzten und autonom fahrenden Mini-Busse werden unter Realbedingungen erprobt. Mit Hilfe von Sensoren wird ein 3-D-Bild aufgebaut und die so die Navigation ermöglicht. "Das kommt eigentlich sehr, sehr gut an. Bei Fahrgästen von Kinder bis zur Senioren eigentlich. Wir hatten sogar Wissenschaftler, also Doktoren und Professoren, die einfach ein Wochenende genommen haben, um hierherzukommen und das zu probieren. Das ist ja ziemlich spannend, würde ich mal sagen. Also es kommt sehr gut an." Die Fahrzeuge wurden für die letzte Meile zum Beispiel von der Haltestelle bis zur Haustür entwickelt. Mit 12,5 Kilometern pro Stunde bewegen sich die Flitzer fort. Irgendwann sollen es 20 werden. Projektmanager Daniel Grimm. "Mit dem Konzept. Ist natürlich der Plan irgendwann. Also irgendwann heißt mehrere Jahre den Sicherheits Fahrer aus dem Fahrzeug herauszubekommen, um dann eben z.B. so eine 24/7 wirklich Mobilität zu ermöglichen, z.B. auch die ländlichen ländlichen Gegenden bedient." Dann können bis zu sechs Personen mitfahren. Ein Sitzplatz wird automatisch durch die Buchung per App reserviert.

Mehr