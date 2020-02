Tausende kamen am Sonntag in den Straßen von Rio de Janeiro zusammen, um bei den weltbekannten Straßenpartys mit dabei zu sein. Singen, Tanzen, glücklich sein. So lautet vermutlich für die vielen Teilnehmer das Karnevalsmotto - wie auch diese Touristen aus den Niederladen bestätigen: "Es ist so super, alle sind happy und es herrscht Liebe in den Straßen. Es ist unglaublich." "Ich genieße es wirklich, es ist verrückt, der Wahnsinn, eine super Erfahrung bisher." Der Karneval in Rio de Janeiro hat offiziell am Freitag, den 21. Februar begonnen und dauert bis Mittwoch, den 26. Februar. Während dieser Zeit kommen Hunderttausende Touristen in die Stadt, um die Paraden im Sambadrome zu verfolgen oder auch wie hier bei den Straßenpartys mitzufeiern.