HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON HENDRIK WÜST (CDU), NRW-MINISTERPRÄSIDENT: "Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Bewertung der Lage bis zum Aschermittwoch grundlegend verändert. Und so wird auch der Karneval absehbar von diesen Einschränkungen betroffen sein. [...] Karneval als Massenveranstaltung erscheint deshalb leider auch in der Session 2021/2022 nicht verantwortbar. Es ist nicht die Zeit für Karnevalsbälle, Party-Formate und gesellige Karnevalssitzungen, die mit Abstandsgebot und Maskenpflicht auch nicht vorstellbar sind. Deshalb bin ich dankbar, dass sich der organisierte Karneval seiner gesellschaftlichen Verantwortung auch in diesem Jahr bewusst ist. Damit beweisen die Karnevalistinnen und Karnevalisten im ganzen Land, dass sie in erster Linie an die Gemeinschaft denken."

Mehr