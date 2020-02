Dieser Stand sollte Teil des Karnevals in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince werden. Am Montag stand er in Flammen. Nach Angaben lokaler Medien sollen Regierungsgegner Feuer an mehrere Holzbauten gelegt haben - als Protest gegen Präsident Jovenel Moise. Dieser steht wegen der Ausgaben der Regierung für den diesjährigen Karneval in der Kritik. Seine Gegner argumentieren, mit dem Geld hätte man besser der notleidenden Bevölkerung helfen sollen. Haiti hat 11,2 Millionen Einwohner und gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Fast 60 Prozent der Bevölkerung leben laut Weltbank von umgerechnet weniger als 2,20 Euro am Tag. Das Land wird immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht, so im Jahr 2010 von einem Erdbeben der Stärke 7,0.