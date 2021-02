Ihren Karneval lassen sich die Kölner nicht nehmen. Auch nicht in Corona-Zeiten. Was möglich ist, wird möglich gemacht auf dem Parkplatz am Südstadion. Hier steppte am Samstag der Bär - im Sitzen. "Man will unbedingt tanzen, eigentlich. Normalerweise ist man Kölnarena gewohnt, man will eigentlich unbedingt tanzen, aber besser als gar nichts." Närrinnen und Narren waren mit rund 300 Autos gekommen, um auf diese ungewöhnliche Art ihrer Leidenschaft zu frönen. "Hätte ich nicht gedacht. Ich war skeptisch, aber ich finde es toll." "Super Stimmung, wir beide machen und hier eine super Stimmung, einer mit, einer ohne Alkohol, aber klappt total. Wir sind voll dabei, wir sind froh, dass nochmal Action irgendwo ist, wir irgendwo hingehen können, die tollen Gruppen sehen und ein bisschen Karneval feiern können. Alaaf." Zwischen 50 und rund 90 Euro kostet eine Karte für das Event. Doch die Preise schienen niemanden wirklich abzuhalten. Schnell waren alle Plätze verkauft. Und so schunkelten und sangen sich die Närrinnen und Narren in Stimmung und träumten davon, wie es hoffentlich bald wieder sein wird. Karneval ohne Corona.

