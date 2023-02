STORY: Mehr als 70.000 begeisterte Zuschauer im legendären Sambodrom von Rio de Janeiro am Samstagabend. Die Karnevalsveranstaltungen nähern sich langsam, aber sicher ihrem Höhepunkt. Und das heißt an diesem weltberühmten Ort, dass hier 12 Sambaschulen antreten, mit Tausenden Tänzerinnen und Tänzern, Trommlern und Musikgruppen, um dann die Auszeichnung für die beste Darbietung zu erhalten. Die Hauptveranstaltung ist am Sonntag. Aber bereits am Samstag war die Spannung bei den Teilnehmern sehr groß. "Wir werden unser Bestes geben und eine fantastische Show abliefern. Oh, mein Herz! Ich sterbe und bin so unglaublich glücklich." "Das ist gut für die geistige Gesundheit! Ich atme den Karneval." Die Freude ist den Menschen hier anzusehen und geradezu spürbar. Denn nach zwei Jahren unter coronabedingten Auflagen kann endlich wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden. 2021 waren alle Aktivitäten komplett abgesagt worden und im vergangenen Karneval herrschten strenge Auflagen. Aber dafür werden in diesem Jahr rund fünf Millionen Gäste erwartet. Die Karnevalsfeiern in Rio de Janeiro enden offiziell am 25. Februar.

Mehr