STORY: Es ist nur eine symbolische Handlung. Doch in diesem Jahr bedeutet sie für viele Menschen in Rio de Janeiro so viel mehr. Denn nach mehreren Jahren mit Corona-Auflagen und Absagen kann endlich wieder uneingeschränkt und mit allem drum und dran Karneval gefeiert werden. Und mit der Übergabe des symbolischen Schlüssels an den sogenannten König Momo am Freitag wurden in Rio offiziell die weltberühmten Karnevalsfestivitäten eingeläutet. Ausgelassen und zahlreich kamen die Menschen in den Straßen der Stadt zusammen. Und auch viele Touristen aus aller Welt konnten dort gesichtet werden. Die Party dauert fünf Tage und findet an vielen verschiedenen Orten statt. Zu den ikonischen Arenen gehört wohl vor allem auch das Sambodrom von Rio, wo aufwendige Paraden der Sambaschulen gezeigt werden und am Ende Sieger in mehreren Kategorien gekürt werden sollen. Einheimische und Behörden hoffen, dass der diesjährige Karneval dazu beitragen wird, die Wirtschaft der Stadt etwas anzukurbeln. Denn durch die Corona-Pandemie wurden viele Wirtschaftszweige, wie zum Beispiel der Tourismus, schwer getroffen. Fachleute schätzen, dass die Aktivitäten rund um die Karnevalsfeiern umgerechnet rund eine Milliarde Euro in die Kassen spülen könnten. Und das allein wäre ja bereits für einige Personen durchaus ein echter Grund, um ausgelassen zu feiern.

Mehr