In Barcelona sind am Montag rund 18.000 Separatisten auf die Straßen gegangen, um an das gescheiterte illegale Unabhängigkeitsreferendum von vor zwei Jahren zu erinnern. Am 1. Oktober 2017 hatte die Regionalregierung um Carles Puigdemont die Unabhängigkeit von Spanien erklärt, daraufhin wurden die Regierungsgeschäfte kommissarisch von Madrid übernommen. Infolgedessen erlebte Spanien seine schwerste politische Krise seit dem Ende des Franquismus. Puigdemont lebt aktuell im Exil in Belgien. Weitere zwölf Vertreter der Bewegung befinden sich in Gefängnissen. Die Urteile in ihren Prozessen werden innerhalb der nächsten zwei Wochen erwartet. Die Demonstrierenden forderten am Montag erneut ihre Freilassung. Die Mitglieder der Bewegung sind sich uneins darüber, ob sie eine harte Linie verfolgen soll oder in Zukunft den Dialog mit Madrid verstärkt. Die Polizei vermutet eine mögliche Radikalisierung einiger Separatisten. Mitte September verhaftete die spanische Polizei neun Mitglieder, weil sie angeblich Anschläge geplant hätten. Ihnen wird "Rebellion, Terrorismus und Besitz von Sprengstoffen" vorgeworfen.