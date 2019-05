Vom Modell zum fertigen Stadion: In Katar ist die erste komplett neue Spielstätte für die Fußball-WM 2022 fertig. Das Al-Janoub-Stadion wurde am Donnerstag in dem arabischen Golfstaat eingeweiht. Die Anlage südlich der Hauptstadt Doha umfasst 40.000 Plätze. Das Design der verstorbenen Stararchitektin Zaha Hadid soll an ein sogenanntes Dau, ein traditionelles katarisches Holzsegelboot, erinnern. Klimaanlagen sollen auch bei großer Hitze für angenehme Temperaturen sorgen. Bei der Eröffnung am Donnerstag herrschten im Inneren knapp 20 Grad Celsius, statt fast 30 Draußen im Freien. Für die WM 2022 baut Katar insgesamt sieben neue Stadien. Ein weiteres wurde renoviert und 2017 wieder eröffnet. Die Austragung des Turniers in Katar ist seit langem umstritten. Von Korruptionsvorwürfen rund um die Vergabe bis zu Kritik an Arbeitsbedingungen von Gastarbeitern auf den Baustellen. Streit gibt es auch um Pläne des Weltfußball-Verbandes Fifa, die Zahl der WM-Mannschaften von 32 auf 48 aufzustocken. Dazu müsste das Turnier wahrscheinlich auch auf Nachbarländer von Katar ausgedehnt werden. Auf dem Fifa-Jahreskongress Anfang Juni wird eine Entscheidung erwartet.