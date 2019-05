Auf den Wahlplakaten der SPD strahlt Katarina Barley - dabei hat sie einen Europa-Kapuzenpullover an. Die 50-Jährige soll für die SPD bei der Europawahl punkten. Gemeinsam mit dem weniger bekannten Europapolitiker Udo Bullmann geht sie als Spitzenkandidaten-Duo der SPD ins Rennen. Die geborene Kölnerin Barley ist Halb-Britin. Mit ihrem spanisch-niederländischen Ex-Mann hat sie zwei Söhne. Viel mehr Europa, so sagt sie selbst, gehe nicht: "Meine beiden Söhne haben vier Großeltern aus vier verschiedenen europäischen Ländern. Und diese Länder haben über die Jahrhunderte so viele entsetzliche blutige Kriege gegeneinander geführt. Ich möchte, dass weder meine Söhne noch eine weitere Generation jemals so etwas erleben muss. Ich möchte ein friedliches Europa, in dem jeder Mensch mit Respekt behandelt wird und gut leben kann." Im Wahlkampf setzt Barley eher auf die leiseren Töne. Bierzelte sind nicht ihre bevorzugte Bühne, vielmehr sucht sie das direkte Gespräch mit den Menschen. Bei vielen kommt sie gut an. Sie gilt als verbindlich, natürlich und unkompliziert. "Mir macht der Wahlkampf sehr viel Spaß und ich habe mir ausbedungen, dass mein Wahlkampf anders wird als andere Wahlkämpfe. Ich habe es selber als Wählerin nie gemocht, wenn ich 40 Minuten von einem Podium herab angeschrien werde. Ich möchte wirklich mit den Leuten reden, dass sie auch ihre Fragen auch ganz konkret und sehr direkt loswerden können." SPD-Generalsekretärin, Bundesfamilienministerin und zuletzt Bundesjustizministerin. Barley hat sich selbst mal als Allzweckwaffe der SPD bezeichnet. Ihre umfangreichen Erfahrungen aus der Bundespolitik will sie nun in Europa einbringen. Europa müsse sozialer werden, sagt die SPD-Politikerin: "Da muss Europa sozusagen erst mal aufholen. Bisher war das nicht der Kernbereich Europas. Das ist bisher eine Wirtschaftsunion. Da werde ich mich natürlich mit einbringen. Aber sicherlich werde ich auch meine Kompetenzen im Bereich Rechtstaatlichkeit, Demokratie und auch Digitalisierung in Europa einbringen." Die Spitzenkandidatur von Barley ist eine Premiere: Noch nie hat eine Bundesministerin oder ein Minister sein Amt aufgegeben, um ins EU-Parlament zu gehen. Auch das könnte im Wahlkampf für Barley sprechen.