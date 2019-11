Alarmstufe Rot im australischen Bundesstaat Victoria. Wegen zahlreicher Buschbrände ist die Lage dort nach Einschätzung der Behörden katastrophal. Zuletzt wurde eine solche Warnstufe im Januar 2010 ausgerufen. Eine Entspannung der Lage sei vorerst nicht in Sicht, sagt der Beauftrage für das Notfallmanagement in Victoria, Andrew Crisp: "Wir haben große Hitze und starke Winde erlebt. Und wir haben vorhergesagt, dass es Brände geben wird. Zum jetzigen Zeitpunkt will ich mich nicht genau festlegen. Aber zurzeit zählen wir mehr als 60 Brände über den Bundesstaat verteilt. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben." Ähnlich war die Situation in vielen anderen Regionen des Landes. Mittlerweile sind mehr als eine Million Hektar Land den Flammen zum Opfer gefallen, eine Fläche ungefähr viermal so groß wie das Saarland. Bei hohen Temperaturen und starken Winden konnten sich viele Brände unkontrolliert verbreiten. Mehrere Orte mussten evakuiert werden, von den Flammen eingeschlossene Menschen wurden aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. Tausende Feuerwehrleute waren im Einsatz. Durch den Rauch herrscht vielerorts schlechte Luft. In der Metropole Sydney registrierten die Behörden in der ganzen Stadt eine gefährliche Luftverschmutzung. Sie appellierten an die mehr als fünf Millionen Bewohner in der Region, die Fenster zu schließen und draußen keinen Sport zu treiben.