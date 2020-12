Schneeregen in der Münchener Innenststadt am Mittwoch. In der bayerischen Landeshauptstadt gilt nun eine nächtliche Ausgangssperre. München hat eine Sieben-Tages-Inzidenz von 200 überschritten, was nach den verschärften Bestimmungen im Freistaat zu einem Ausgangsverbot führt - zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr früh. Die Polizei überwacht die Einhaltung der Regeln. Werner Kraus vom Polizeipräsidium München: "Die Kollegen werden halt schauen, wo sind viele Menschen, wo halten sich Gruppen auf. Das ist so momentan die erste Zielrichtung, dass wir auf Gruppenbildungen schauen, die Leute dann entsprechend ansprechen. Wir schauen dann, gibt es einen triftigen Grund, dass die Personen sich im Außenbereich aufhalten. Ist natürlich ab 21 Uhr noch schwieriger, da braucht man schon einen noch triftigeren Grund als davor. Und letztendlich wird dann kontrolliert, und die Kollegen entscheiden dann im Einzelfall, wie sie bei so was vorgehen." Der Einzelhandel blieb zunächst geöffnet, und so waren in München am Mittwochvormittag trotz Schneeregens einige Menschen in der Innenstadt unterwegs. Mit den verschärften Regeln hatten die Befragten offenbar keine Probleme. "Ich denke, es hätte schon früher einen richtig harten Lockdown geben sollen und dann für zwei, drei Wochen richtig alles runterfahren, auch der Einzelhandel. Ich meine, wir sind ja selbst Teil des Problems. Das sehe ich auch, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so voll ist an einem Mittwochvormittag." "Die Regeln sind okay. Also, warum denn nicht, da muss man Rücksicht nehmen auf die anderen, die schnell krank werden können. Das ist keine Bagatelle, wie es bagatellisiert wird, und auch gar keine Corona-Diktatur.") "Finde ich okay, weil die Inzidenz einfach viel zu hoch ist und die Disziplin der Leutchen ist wohl etwas mangelhaft. Und so muss halt jeder auf sich selber und auf die andern gleichzeitig aufpassen. Deswegen ist es wichtig, die Vorschriften etwas strenger zu halten." An den Schulen wird von der 8. Klasse aufwärts von Donnerstag an auf Fernunterricht umgestellt. In Bayern gilt derzeit der Katastrophenfall.

