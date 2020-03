Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON VON BAYERNS MINISTERPRÄSIDENT UND CSU-CHEF MARKUS SÖDER: "Wir rufen den Katastrophenfall aus. Sie kennen das, den Katastrophenfall für einzelnen Landkreise in herausfordernden Situationen, wir rufen ihn gesamt aus für Bayern. Der Vorteil ist: umfangreiche Möglichkeiten für die Behörden, klare Steuerungen, Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten. Alles muss in eine Richtung laufen, in einer gemeinsamen koordinierten Form... Zur finanziellen Bewältigung der gesamten Herausforderung, medizinische, aber vor allem auch wirtschaftlich, richten wir ein Sondervermögen ein von bis zu zehn Milliarden Euro. Wir lassen niemanden allein, weder die Bürger, noch die kleinen Betrieben, die vielen Mittelständler und die Bevölkerung, wir lassen niemanden allein. Wir wollen als Staat Seite an Seit mit unseren Bürgern stehen...Die jetzigen Maßnahmen, die getroffen werden, gelten zum Teil für 14 Tage. Wir müssen sehen, wie es sich dann weiterentwickelt. Heute kann keiner eine abschließende Aussage darüber treffen, wie lange diese Herausforderung ist. Denn das Ziel ist es zu sehen, ob sie wirken. Ob es dazu führt, dass wir die Infektionsketten verlangsamen können und dann damit am Ende auch einen entsprechenden Erfolg erzielen können... Es gibt keine Ausgangssperre in Deutschland, jedenfalls derzeit nicht, es gibt keine Ausgangssperre. Aber bitte, überlegen Sie jeder selbst, ob er rausgeht und welchen Kontakt er hat. Wichtig ist, die Arbeit natürlich zu verrichten, das muss weitergehen. Es ist wichtig, sich zu versorgen und die Familie und auch anderen zu helfen. Alles darüber hinaus bitte zu überlegen, ob es notwendig ist."