STORY: Ein Team der deutschen International Search and Recsue (I.S.A.R) bereitete sich am Montagabend in Köln darauf vor, in das Katastrophengebiet in die Türkei zu fliegen. Die Katastrophenhelfer sind auf die Suche und Rettung von Verschütteten spezialisier. In der Türkei wird die Gruppe in enger Absprache mit den türkischen Behörden arbeiten. "Wir fliegen heute ab Köln/Bonn, mit einem Charterflieger, mit unserem gesamten Team, 43 Mann, sieben Rettungshunde, die speziell dafür ausgebildet sind, plus unser gesamtes Equipment, was für für die Ortung und die Bergung und die Rettung der Vermissten brauchen." Das eisige Winterwetter wird die Suche nach Überlebenden zusätzlich erschweren. Vieles wird davon abhängen, wie schnell die Retter zu den Verschütteten gelangen können. "Ja, es ist ein Gefühl der Ungewissheit, natürlich. Wir wissen noch nicht genau, was uns erwartet. Aber wir kennen es aus anderen Einsätzen, dass halt vor Ort dringend Hilfe erforderlich ist. Dass wir mit dem, was wir können, mit dem, was wir als Ressource dabei haben, wirklich auch taskforcemäßig unterwegs sein können. Und ja, ich glaube, dort vor Ort Hilfe leisten können. Hoffentlich zur rechten Zeit noch. Aber ich bin zuversichtlich." Unterdessen lösen die Bilder aus der Türkei auch an anderen Orten in Deutschland eine Welle von Hilfsbereitschaft aus. Mitglieder der deutsch-türkischen Gemeinde in München haben am Montag mehrere LKW-Ladungen mit Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. Dafür wurde ein Fitnessstudio kurzerhand in ein Lager für Hilfsgüter umfunktioniert. Die Spenden sollen nun voraussichtlich am Donnerstag in die Türkei gebracht werden.

