Gemeinsam ziehen Polizisten und Soldaten in Australien in den Kampf gegen die verheerenden Buschbrände. Sie unterstützen die Feuerwehrleute, die seit Wochen im Kampf gegen die Flammen im Einsatz sind. Die Brände wüten bereits seit September. Dadurch starben nach Angaben der australischen Bundesregierung bislang 27 Menschen. Tausende wurden obdachlos. Im Flammeninferno verbrannten mehr als 10,3 Millionen Hektar Land. Dies entspricht in etwa einer Fläche in der Größe Südkoreas. Die Regierung des Bundesstaates New South Wales stellte am Donnerstag zusätzlich eine Milliarde Dollar zur Verfügung, um zerstörte Städte und Gemeinden wieder aufzubauen. Der Regierungschef des Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, warnte vor weiteren Gefahren: "Ich habe gerade den Katastrophenzustand um weitere 48 Stunden ausgeweitet, er gilt jetzt bis Mitternacht am Samstag. Der Grund, warum ich das gemacht habe ist, dass die angekündigten Wetterbedingungen extrem gefährlich sind. Die Wahrscheinlichkeit für große Feuer ist hoch. Mit großer Hitze in den kommenden Tagen, ohne Aussicht auf Abkühlung im Osten des Bundesstaates bis morgen Nachmittag und im Norden bis Samstagabend. Das bedeutet, dass wir allen Grund dazu haben anzunehmen, dass es in den nächsten 48 Stunden bedeutende Brände geben wird." Wegen dieser Entwicklung sind weitere Massenevakuierung geplant. "Wenn Sie Anweisungen erhalten wegzugehen, dann müssen Sie weggehen", sagte Andrews. Niemand könne für die Sicherheit garantieren. Die Brände werden begünstigt durch hohe Temperaturen, starke Winde und eine dreijährige Dürre. Sie können nach Auskunft der Behörden nur durch ergiebige Regenfälle gestoppt werden. Es gebe aber keine Anzeichen, dass es dazu in den kommenden Monaten kommen werde.