STORY: Kate Middleton, die Ehefrau des neuen Thronfolgers Prinz William, hat sich von einer bürgerlichen Braut - so sehen es Experten - zum pulsierenden Herz der britischen Monarchie entwickelt, an deren Spitze sie einst als Königin stehen dürfte. Nun - nach dem Tod der Queen und dem Aufrücken ihres Mannes William in der Thronfolge - ist sie die Prinzessin von Wales. Ein Titel, den zuletzt ihre 1997 verstorbene Schwiegermutter Diana trug. Sie war es, die bis zu ihrem Tod die Royals um sie herum mit einer Mischung aus Wohltätigkeit und großem Auftritt in den Schatten stellte. Catherine erfüllt die royalen Aufgaben pflichtbewusst, jedoch stiller als Diana und demonstrativ bescheiden. Trotzdem gelang es ihr, als Modeikone regelmäßig die Titelseiten der Hochglanzmagazine zu zieren, ähnlich wie Lady Di. Das mag wohl der Grund sein, warum sie immer wieder - gerade jetzt, da sie die Prinzessin von Wales ist - mit Diana verglichen wird. Was ist dran? Königshausbiograph Andrew Morton sieht es so: "Es ist ein anderes Zeitalter... Ich denke, Catherine wird ihr eigenes Ding machen. Beide waren und sind natürlich schöne, glamouröse Frauen, die sich ihrer Position bewusst sind und wissen, wie sie diese nutzen können, um Veränderungen für die Dinge zu bewirken, für die sie eintreten. Das hat man bei Catherine und dem Thema Früherziehung gesehen, das hat man bei Diana und ihrem Engagement gegen AIDS und Landminen bemerken können." Die Kombination aus Glamour und harter Arbeit hat zur Popularität der 40-Jährigen beigetragen, die nun zusammen mit William als das moderne Gesicht einer 1000 Jahre alten Institution gesehen wird. Und dahinter, so Andrew Morton, steht harte Arbeit. "Ich denke, Catherine ist jemand, der instinktiv verstanden hat, dass es ein langer Prozess ist, Mitglied der königlichen Familie zu werden, und dass dies nicht über Nacht geschieht. Ich denke, wenn man ihr heutiges Verhalten mit ihrem Verhalten in der Vergangenheit vergleicht, ist sie viel selbstsicherer, viel redegewandter und sich ihrer Position viel bewusster als zu Beginn, als sie verständlicherweise ziemlich nervös und schüchtern agierte. Sie ist jemand, der sozusagen in den Mantel der Monarchie hineingewachsen ist und jetzt wird sie weiter in die Position der Prinzessin von Wales hineinwachsen." Dafür, so der Kenner des Königshauses, braucht es Vorbilder. Doch woher nehmen? Letztlich könnte es die ebenfalls mit einer neuen Position konfrontierte Camilla, die Queen Consort sein, die sich Kate zum Beispiel nehmen wird.

