Isolation, zwischenmenschliche Distanzierung, gar Quarantäne - all das kann einem auf Gemüt schlagen. Daher haben der britische Prinz William und seine Frau Kate am Sonntag zur Obacht aufgerufen. Die Briten sollten achtgeben auf ihre mentale Gesundheit. "Die letzten paar Wochen waren voll Angst. Wir müssen uns Zeit nehmen, um einander zu unterstützen.", so schrieben die beiden auf von ihrem Kensington Palace Twitter-Konto. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge hatten noch am 19. März ein Zentrum des National Health Service in London besucht und mit Mitarbeitern gesprochen. Großbritannien hatte bis Montagmorgen 19.784 Infizierte gemeldet. Den Angaben zufolge sind 1231 Tote zu beklagen. Zwar dürften die Mitglieder des britischen Königshaus medizinisch bestens überwacht werden, doch kennen auch sie sicher die Sorge um Angehörige. Erst vor wenigen Tagen hatte Williams Vater Prinz Charles bekanntgegeben, dass er positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Er befindet sich seither in Quarantäne auf Balmoral, einem Anwesen der Familie in Schottland.