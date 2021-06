Die Verzweiflung war den Fans, die das Spiel der deutschen Mannschaft in einem Biergarten in Essen verfolgten, ins Gesicht geschrieben. 0:2 gegen England verloren und hochkarätige Chancen versemmelt. Viele konnten das nur schwer ertragen. Die Schlagzeilen in den deutschen Zeitungen waren am Tag danach entsprechend. Fazit: Die Ära Löw geht traurig zu Ende. Dazu Bilder eines niedergeschlagenen Bundestrainers Stimmen von Menschen, die am Mittwochmorgen in Frankfurt am Main unterwegs waren: "Das Spiel gegen Ungarn war auch sehr, ja, es war ein gutes Spiel. Aber Deutschland hätte halt dieses Jahr nicht gewinnen sollen. Liegt halt nicht in unserem Ermessen." "Eigentlich bin ich sehr enttäuscht. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich hätte dem Jogi gewünscht, dass er einen guten Abgang hat. Aber leider kann man nichts machen. Bessere Mannschaft gewinnt." "Also ich finde zwar verdient, dass wir rausgeflogen sind, wir ziemlich schwach gespielt. Es war immer nur ein paar Flanken rein und nichts bei rumgekommen." "Es war ein sehr langweiliges Spiel, ich fand es nicht so toll und hätten beide weiterkommen können. War jetzt nicht für jeden was dabei." "Nein, hätte zumindest erwartet, dass es aufs Elfmeterschießen geht. Aber net, dass sie da 2:0 nach Hause fahren. Also na ja gut, nach der WM oder nach der EM ist wieder vor der WM. Und warten wir ab, was wird." Auch die übrigen deutschen Fans hoffen jetzt sicherlich auf bessere Zeiten. Und darauf, dass mit Hansi Flick als Bundestrainer ein Neuanfang bei der Nationalmannschaft gelingt. Es wartet viel Arbeit auf ihn - und die WM in Katar ist schon in anderthalb Jahren.

Mehr