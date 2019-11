Die Verbraucher gehen positiv gestimmt in die Weihnachtszeit, der Einzelhandel kann Rekordumsätze freuen. Das sagen zumindest die Marktforscher der GfK für Dezember voraus. Die Experten berichten einen Anstieg ihres Konsumklima-Barometers um 0,1 auf 9,7 Punkte. GfK-Experte Rolf Bürkl: "Also, insgesamt muss man sagen, dass sich im November die Verbraucherstimmung spürbar aufgehellt hat. Vor allem die Konjunkturerwartungen konnten deutlich zulegen gegenüber dem Vormonat und im Schlepptau dieser besseren Konjunkturaussichten haben auch die Einkommenserwartungen deutlich zugelegt. Was zusätzlich erfreulich ist, ist dass die Anschaffungsneigung trotz leichter Verluste ihr sehr hohes Niveau halten kann. Es sind also jetzt sehr positive Aussichten auch für das jetzt anstehende Weihnachtsgeschäft." In einer Reihe von Branchen - von der Unterhaltungselektronik bis hin zu Spielwaren - gehört die Vorweihnachtszeit zu den umsatzstärksten Zeiten des Jahres. Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet laut einer Prognose von Anfang November gar mit einem Umsatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit würde der Handel in November und Dezember mehr als 100 Milliarden Euro einnehmen - ein Umsatzrekord.