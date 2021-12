Auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main kam am Dienstag schon so etwas wie Weihnachtsstimmung auf. Auch wenn von Schnee, Eis oder anderen Spuren einer Winterlandschaft nichts zu sehen war. Dafür schien immerhin die Sonne, bei Temperaturen um die 4 Grad. Wie jedes Jahr um diese Zeit stellt sich jetzt die Frage: Wie wird das Wetter an Weihnachten? Und gibt es möglicherweise die Chance auf eine weiße Weihnacht? Das sei eher unwahrscheinlich, sagt Marcel Schmid, Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach: "Ja, das ist tatsächlich relativ schwierig, die Vorhersage. Denn es baut sich eine Grenzwetterlage auf, das heißt relativ kalte Luft im Nordosten und milde Luft im Südwesten. Und dazwischen verläuft die Luftmassengrenze. Und da gibt es Niederschläge in allen Phasen. Das kann sowohl Schnee als auch Regen als auch gefrierender Regen sein. Die höchsten Chancen, dass sich eine Schneedecke bilden kann, bestehen ganz im Nordosten des Landes, also etwa in Vorpommern. Ganz im Südwesten, da bleibt es definitiv bei grünen Wiesen." Aber vielleicht ist das mit dem Schnee auch gar nicht so wichtig, sagen diese Besucher des Frankfurter Weihnachtsmarktes: "Na ja, ich glaube, man muss sich das immer ein bisschen schönreden. Man muss die Zeit einfach so nehmen wie sie. Ich glaube, es ist eine besondere Zeit. 'Weihnachtsstimmung' jetzt so gerade eigentlich glaube ich nicht. Zu hause ist es weihnachtlich dekoriert. Wir singen Lieder. Und jetzt haben wir gedacht: Gucken wir uns auch mal den Weihnachtsmarkt an. Aber klar, so klassisch Weihnachten, wie man sich das vielleicht vorstellt, ist es gerade nicht. Aber trotzdem schönes Wetter, stahlblauer Himmel. Von daher alles gut." "Die Traditionen leben, würde ich sagen, einfach. Ja, das geht mit und ohne Schnee." Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für den Heiligabend lautet: Überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und im Norden und Nordosten gebietsweise Regen oder auch zeitweise kräftigerer Nassschneefall. In der Südhälfte im Tagesverlauf aufkommende zeitweilige Regenfälle. Auflockerungen am ehesten am Morgen zu den Alpen hin. Höchstwerte zwischen rund 4 Grad in Vorpommern und bis zu 11 Grad im äußersten Süden und Südwesten.

