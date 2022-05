STORY: Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen West Ham United am Donnerstag. Da will Eintracht Frankfurt zuhause unbedingt gewinnen und den Finaleinzug klarmachen. Eintracht-Trainer Oliver Glasner gab sich am Mittwoch offensiv: "Unsere Herangehensweise ist klar. Ich haben das den Spielern auch schon gestern und heute gesagt, dass das in unseren Köpfen ist, dass wir hier auf Sieg spielen, zuhause, von der ersten Sekunde an, mit unseren Fans im Rücken. Das wir jetzt hier nicht irgendetwas verwalten und 'schaun mer mal'. Sondern ganz klare Marschroute ist nach vorne zu spielen, den Gegner immer wieder zu beschäftigen. Ja, sie auch in der Defensive immer wieder vor Aufgaben zu stellen. Und das muss unsere Herangehensweise sein. Halbzeit, wir führen 2:1, aber wir ruhen uns nicht auf dem Ergebnis aus." Im Hinspiel hatte die Eintracht West Ham mit 2:1 besiegt. Beide Mannschaften streben das erste europäische Finale seit mehr als 40 Jahren an. Frankfurt hatte in dieser Saison in Europa einen wesentlich besseren Lauf als in der Bundesliga. In der Vorrunde der Europa League schalteten sie unter anderem den ehemaligen Europameister Barcelona aus. Auch im zweiten Halbfinale ist eine Bundesliga-Mannschaft vertreten. Hier muss RB Leipzig bei den Glasgow Rangers in Schottland antreten. Das Hinspiel gewannen die Leipziger mit 1:0 Das Finale der Europa League findet am 18. Mai in Sevilla statt – es könnte ein komplett deutsches sein. Der Gewinner Europa League qualifiziert sich für die Teilnahme an der Champions League.

