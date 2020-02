Auf dem Sondergipfel zu den EU-Finanzen ab 2021 ist weiter keine Lösung in Sicht. EU-Ratspräsident Charles Michel legte bisher keinen neuen Vorschlag vor. Die 27 Staats- und Regierungschefs sind dennoch am Freitagvormittag erneut zusammenkommen. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. "Ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum wie hierher gekommen sind. Der Vorschlag von Charles Michel, was die Zahlungen betrifft, ist 1,074 Prozent. Wenn die neue Gruppe, die Nottozahler sagen, sie wollen maximal ein Prozent bezahlen, dann ist das ein Unterschied von 75 Milliarden Euro. Und wir haben dann nichts zu besprechen." Am Donnerstagabend standen sich die Positionen etwa von Nettozahlern und Nettoempfängern in der EU unversöhnlich gegenüber. Dänemark, Finnland, Schweden und Österreich weigern sich, mehr als ein Prozent ihrer Wirtschaftsleistung an die EU abzuführen. Kanzlerin Angela Merkel teilte diese Position in ihrem Gespräch mit Michel, wäre aber bereit zu Kompromissen - wenn der EU-Haushalt künftig stärker auf Zukunftsausgaben wie Migration und Klimaschutz ausgerichtet würde. Frankreich fordert dagegen insgesamt erheblich mehr Geld für die EU. Umstritten ist zudem die Forderung, dass EU-Strukturhilfemittel künftig an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden werden müssen.