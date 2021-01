Der vierte Januar war der erste reguläre Werktag nach dem Brexit. Das von vielen prophezeite Chaos an den Grenzübergängen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, blieb jedoch aus. In Dover etwa, dem verkehrsreichsten Lkw-Hafen Europas, zeichneten sich keine Staus ab, der Art etwa, wie sie vor Weihnachten entstanden waren, nachdem Frankreich seine Grenzen geschlossen hatte, um die Ausbreitung eines neuen COVID-19-Stammes einzudämmen. Anwohner Brad Evans traut der Ruhe jedoch noch nicht. „Ich habe gesehen, wie es vor dem Brexit war, als unsere Stadt ein LKW-Park war und ich erwarte, dass das wieder passieren wird." Die Hafenbehörden rechnen damit, dass das Handelsvolumen gegen Ende des Monats zunehmen wird. Auch an der Grenze zwischen Spanien und der britischen Exklave Gibraltar war der Verkehr am Montag wesentlich geringer als sonst, da aufgrund der Corona-Pandemie derzeit noch strenge Ausgangsbeschränkungen gelten. Spanien und Großbritannien vereinbarten erst am 31. Dezember ein Abkommen, laut dem Gibraltar dem Schengenraum beitritt, um auch in Zukunft eine harte Grenze zwischen Spanien und der Exklave zu verhindern.

