(Hinweis: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext.) O-Ton Stefanie Hubig (SPD), Vorsitzende Kultusministerkonferenz: "Es wird vor den Sommerferien kein reguläres Unterrichtsgeschehen mehr stattfinden können. Das gilt schon allein wegen der Abstandsregelungen und wegen der Hygieneregelungen, die einzuhalten sind. Aber jede Schülerin und jeder Schüler soll vor den Sommerferien wochen- oder tageweise in die Schule zurückkommen und dort Präsenz-Unterricht erhalten. Dazu ist nötig, dass die Phasen des Präsenz-Unterrichtes sehr gut mit dem digitalen Lernen, mit dem Unterricht zu Hause verzahnt werden. Auch dafür werden wir noch einmal Empfehlungen erarbeiten in den einzelnen Ländern. Wir denken dabei auch und ganz besonders an die Schülerinnen und Schüler aus bildungsferneren Schichten mit besonderem Unterstützungsbedarf. Sie sollen auch ein pädagogisches Angebot in den Schulen, im Präsenz- Unterricht bekommen. Und natürlich sollen auch sie möglichst alle mit digitalen Endgeräten dann oder den entsprechenden technischen Möglichkeiten ausgestattet werden. ://: Wir planen alle natürlich, am 4. Mai einen weiteren Schritt bei der Öffnung der Schulen zu gehen. Das ist in nahezu allen Ländern die gleiche Situation. Maßgeblich wird jetzt sein weiterhin, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und auch, welche Erfahrungen jetzt bei der Umsetzung der Hygieneregeln vor Ort gemacht werden können. Und dann werden wir sehr eng weitere Schritte planen. Und natürlich werden wir auch sehen, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin an weiteren Schritten zur Öffnung entscheiden. Vielen Dank!