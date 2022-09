STORY: Michail Gorbatschow soll am Samstag beerdigt werden. Ein Staatsbegräbnis wird es für den letzten sowjetischen Führer jedoch nicht geben. Der russische Präsident Wladimir Putin verweigert ihm diese Ehre. Putin wird auch nicht an der Beerdigung teilnehmen. Die Entscheidung zeigt die Ambivalenz des Kremls gegenüber dem Erbe Gorbatschows. Aus Zeitgründen habe Putin stattdessen am Donnerstag Rosen am Sarg niedergelegt, so ein Sprecher. Wie bei den Beerdigungen von Lenin, Stalin und Breschnew wird die Zeremonie für Gorbatschow im Säulensaal des Hauses der Gewerkschaften stattfinden. Es soll nur eine militärische Ehrengarde geben, deutlich weniger als bei der Beerdigung Boris Jelzins 2007. Jelzin war maßgeblich daran beteiligt, Gorbatschow beim Zerfall der Sowjetunion ins Abseits zu stellen - und wählte Putin als seinen Nachfolger aus. Als er starb, rief Putin einen nationalen Trauertag aus. Viele machen Gorbatschow für das wirtschaftliche Chaos nach dem Zerfall der Sowjetunion verantwortlich. Nun scheint Russlands Invasion in der Ukraine darauf abzuzielen, den Zusammenbruch der Sowjetunion, den Gorbatschow 1991 nicht verhindern konnte, zumindest teilweise rückgängig zu machen.

