Es war nicht gerade höflich, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kürzlich beim EU-Türkei-Gipfel in Ankara passiert ist. Bei einem Termin mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und EU-Ratspräsident Michel stand ein Sessel zu wenig bereit. Während Erdogan und Michel nebeneinander Platz nehmen konnte, musste von der Leyen mit einem weiter entfernten Sofa-Platz vorlieb nehmen. Am Mittwochmittag reagierte auch die EU-Kommission auf die öffentliche Empörung, die die Bilder von dem Treffen ausgelöst hatten. Sprecher Eric Mamer: "Die Präsidentin war eindeutig überrascht, und das können Sie in dem Video sehen. Aber erlauben Sie mir klarzustellen, dass, wie überrascht sie auch gewesen sein mag, sie sich dafür entschieden hat - und ich denke, es war der richtige Ansatz - sie hat sich dafür entschieden, der Substanz Vorrang vor Fragen der Form oder des Protokolls zu geben. Und das ist sicherlich das, was die europäischen Bürger von ihr erwartet hätten. Es ist nicht meine Aufgabe, zu versuchen, zu beurteilen, was hinter der Tatsache steckt, dass man ihr einen anderen Platz angeboten hat." In sozialen Netzwerken bekam der Vorfall schnell den Titel "SofaGate". Die Behandlung von von der Leyen sei beschämend, Macho-Gehabe und pure Absicht gewesen, hieß es.

