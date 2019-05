Im Handelsstreit zwischen den USA und China zeichnet sich keine Annäherung ab. Die USA bekräftigten am Sonntag, China müsse zu Gesetzesänderungen bereit sein, damit eine Einigung gelinge. Aus der Volksrepublik hieß es indes in einem Zeitungsartikel, man werde keine "bitteren Früchte" schlucken, die den Interessen des Landes schadeten. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte am Sonntag dem Sender Fox News, Knackpunkt der Gespräche sei Chinas Weigerung, verabredete Punkte per Änderung ihrer Gesetze umzusetzen. Der frühere US-Verteidigungsminister Robert Gates sagte in einem Fernsehinterview, die USA hätten ein großes Problem bei den Verhandlungen mit China. "Die Chinesen sind im Vorteil, denn sie haben eine Strategie und wir nicht. Sie haben sich Ziele gesetzt und wissen, wie sie sie umsetzen wollen. Wir haben schon lange keine Strategie mehr." US-Präsident Donald Trump warnte China via Twitter davor, auf Zeit zu spielen. Seit Juli 2018 überziehen sich die beiden weltgrößten Wirtschaftsmächte mit Zöllen, was die globale Konjunktur bremst. In den letzten Wochen hatte sich eine Annäherung angedeutet. Dann aber kündigte Trump zusätzliche Importzölle auf chinesische Waren an. Zudem drohte er damit, auch Zölle auf alle übrigen chinesischen Importe zu erhöhen.