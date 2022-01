Bei den Gesprächen zwischen den USA und Russland über die Sicherheitslage in Osteuropa hat sich keine Annäherung abgezeichnet. Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Ryabkow erklärte nach dem Treffen am Montag in Genf, beide Länder hätten gegensätzliche Ansichten darüber, was getan werden müsse. Seine US-Kollegin Wendy Sherman sagte ihrerseits, die amerikanische Seite sei standhaft geblieben angesichts russischer Forderungen etwa nach einer verbindlichen Absage einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine. Hintergrund der Spannungen ist der Aufmarsch von fast 100.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze. Russland dementiert Invasionspläne, hat jedoch 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Die USA fordern einen Abzug der russischen Truppen von der Grenze. Russland auf der anderen Seite verlangt eine Garantie der Nato, die Ukraine nicht aufzunehmen und sich nicht weiter nach Osten auszudehnen.

