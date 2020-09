Der Autogipfel mit Regierungs- und Branchenvertretern hat keine Beschlüsse gefasst. Es hieß aus Teilnehmerkreisen, man wolle in Arbeitsgruppen weitere Hilfen für die angeschlagene Schlüsselindustrie prüfen. Bis zum nächsten Treffen im November sollten diese Arbeitsgruppen Konzepte zu einer möglichen Kapitalstärkung besonders von Zulieferern untersuchen, teilte das Kanzleramt am Dienstagabend nach dem Videogipfel unter Leitung von Angela Merkel mit. Auch an der Börse in Frankfurt am Main, die am Mittwoch ihren 200. Geburtstag feierte, wurde die Entwicklung aufmerksam beobachtet. Jürgen Pieper, Senior Advisor und Automobil-Experte beim Bankhaus Metzler, sagte daher mit Blick auf den weltweiten Automarkt am Mittwoch in Frankfurt am Main: O-Ton: "Ja, wir kommen zwar aus diesem ganz tiefen Tal des Automarktes heraus im Moment. Es gibt schon so etwas wie eine Erholung, gerade in China ist schon sehr stark. Aber es gibt Unternehmen, die gar nicht in China vor Ort sind und insofern davon auch nichts haben. Und es ist in Europa eher ein langsamer Prozess der Erholung. Und es ist für Unternehmen, die in Schwierigkeiten sind, also gerade für kleinere Zulieferer. Ist es schon im Moment ein Wettlauf mit der Zeit. Es gibt zwar die Erholung, es gibt auch das Mittel Kurzarbeit. Aber auf der anderen Seite den enormen Druck vom Markt. Und ich denke auch weiterhin rote Zahlen für viele der kleineren Unternehmen. Und für die ist es jetzt wirklich ein Wettlauf mit der langsam auslaufenden Zeit. Lange werden für viele kleine Zulieferer die Mittel nicht mehr reichen." Vor dem Autogipfel, gegen den es auch Proteste gab, war erneut gerade aus der CSU die Forderung nach einer Kaufprämie für Benziner und Diesel laut geworden. Diese lehnt jedoch die SPD ab und auch in der CDU gibt es Skepsis. Merkel hatte daher bereits vor dem Gipfel deutlich gemacht, dass sie sich nicht für solch einen Kaufanreiz einsetzen werde.

