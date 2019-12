BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**PART NO USE NEW ZEALAND INTERNET SITES / ANY INTERNET SITE OF ANY NEW ZEALAND OR AUSTRALIA BASED MEDIA ORGANISATIONS OR MOBILE PLATFORMS / NO RESALE / MUST ON-SCREEN COURTESY TWITTER/@SCH / MUST ON-SCREEN COURTESY INSTAGRAM/@ALISMOURA / MUST ON-SCREEN COURTESY INSTAGRAM/@ALLESSANDROKAUFFMANN. ACCESS ALL, PROVIDED IT IS ONLY USED FOR FAIR AND ACCURATE REPORTS (EXCEPT WITH THE PERMISSION OF ALL MEMBERS SHOWN), IS NOT USED FOR POLITICAL ADVERTISING OR ELECTION CAMPAIGNING, IS NOT USED FOR SATIRE, RIDICULE, DENIGRATION, COMMERCIAL SPONSORSHIP OR COMMERCIAL ADVERTISING / PARLIAMENT TV IS BROADCAST UNDER THE AUTHORITY OF THE HOUSE AND IS FULLY PROTECTED UNDER THE PARLIAMENTARY PRIVILEGE ACT 2014. HOWEVER, FURTHER COMMUNICATION OF PARLIAMENT TV COVERAGE DOES NOT HAVE THE SAME LEVEL OF PROTECTION, AS IT IS COVERED BY ONLY A QUALIFIED IMMUNITY.**~ Die Regierung von Neuseeland hat die Hoffnung, nach dem Vulkanausbruch auf White Island noch Überlebende zu finden, aufgegeben. Bei Aufklärungsflügen über der Insel seien keine Lebenszeichen zu sehen gewesen, sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Die Regierung geht davon aus, dass sich rund 50 Menschen - unter ihnen auch vier Deutsche - in der Nähe aufhielten, als der Vulkan ausbrach. Mehrere Besucher wurden nur Minuten vorher in der Nähe des Kraterrands gesehen. Rettungskräfte brachten die Überlebenden mit Hubschraubern und Schiffen aufs Festland. Etwa 30 Menschen seien mit teilweise schweren Verbrennungen in Krankhäuser gebracht worden. Es wird befürchtet, dass nicht alle ihre schweren Verletzungen überleben. Wie die Behörden mitteilten seien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, 8 weitere Menschen gelten als vermisst. Die Regierung hat nun eine offizielle Untersuchung angekündigt. Dabei könnte es auch um die Frage gehen, warum es trotz der gestiegenen Aktivität kein Besuchsverbot auf der Vulkaninsel gab.