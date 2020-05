In der spanischen Hauptstadt Madrid werden die Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, vorerst nicht gelockert. Während in weiten anderen Landesteilen seit Anfang der Woche ein erstes Aufatmen stattfinden darf und zum Beispiel Bars und Restaurants wieder ihren Betrieb beginnen. Madrid war einer der Hotspots in dem Land und die Regierung hat vorerst beschlossen, die Millionen-Metropole von den Lockerungen auszuschließen. Einige Einwohner mit ihren Gedanken und Gefühlen zur aktuellen Lage in der Stadt: "In Madrid werden die Maßnahmen, die verhindern sollen, dass diese Epidemie sich ausbreitet, nicht respektiert. Denn man geht auf die Straße und sieht die Leute in Gruppen. Leute, die sich nicht an die Ausgangssperren halten. Kinder sind zusammen unterwegs. Also ich denke, es ist ungerecht, aber wir haben es verdient, dass die strengen Auflagen bleiben. Und gleichzeitig denke ich, dass es ein bisschen die Schuld von allen ist." "Ich glaube nicht, dass Madrid die Lockdown-Regeln lockern sollte. Denn es gibt immer noch Todesfälle. Es gibt immer noch Infektionen. An manchen Tagen nehmen die Zahlen ab und an anderen gehen sie wieder hoch. Aber in dieser Situation ist es nicht gut, dass die Leute rausgehen. Über Gesundheitsfragen zu sprechen, ist schwierig. Und der Aspekt der wirtschaftlichen Folgen ist noch mal eine ganz andere Geschichte." Offiziellen Angaben zufolge fiel die Zahl der an einem Tag neu diagnostizierten Coronavirus-Fälle in Spanien am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Jedoch ist Spanien nach wie vor mit insgesamt rund 27.000 Toten im Zusammenhang mit der Atemwegserkrankung Covid-19 eines der am stärksten betroffenen Länder Europas.