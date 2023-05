Wer glaubt, dass ein Monarch nach der Krönung zunächst in Urlaub fahren und entspannen kann, der ist auf dem Holzweg. In Cambridge besuchte Charles am Dienstag ein Labor für Luftfahrttechnologie. Die Londoner Polizei hat unterdessen Bedauern geäußert. Dabei geht es um mehrere Festnahmen an Charles' Krönungstag.