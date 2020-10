Ankunft von Bundesinnenminister Horst Seehofer zur dritten Runde der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst in Potsdam Seehofer hatte sich nach der Kabinettssitzung am Mittwoch auf Corona testen lassen, nachdem zuvor Gesundheitsminister Jens Spahn positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Seehofer sei negativ getestet worden, teilt ein Sprecher mit. In der dritten Verhandlungsrunde über Lohnerhöhungen für rund 2,3 Millionen Beschäftigte beim Bund und in den Kommunen stellen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf mehrtägige Gespräche ein. Die Arbeitgeber bieten eine dreistufige Lohnerhöhung um 3,5 Prozent innerhalb von drei Jahren an. Die Gewerkschaften Verdi sowie DBB-Beamtenbund und Tarifunion fordern 4,8 Prozent für ein Jahr. Ulrich Mädge ist der Verhandlungsführer der Kommunen: "Es gibt die Forderung der Tarifpartner, und unser Angebot, was einmal dreieinhalb Prozent über drei Jahre beinhaltet, aber auch eine besondere Stärkung in der Pflege. Für eine Intensivschwester sind wir bereit, acht Prozent mehr Gehalt auszugeben, weil es auch notwendig ist. Wir sehen das jetzt in einer Pandemie, und wir hoffen natürlich, dass wir am Ende des Tages ein Ergebnis haben, was für beide Seiten passt." Verdi-Chef Frank Werneke kritisierte, dass das Arbeitgeberangebot noch nicht einmal den zu erwartenden Kaufkraftverlust durch die Inflation der nächsten drei Jahre ausgleiche. Den Gewerkschaften sei eine Stärkung der unteren und mittleren Einkommen wichtig. Daher sei ihnen für diese Gruppen eine Lohnerhöhung um mindestens 150 Euro pro Monat wichtig. Den Vorschlag der Arbeitgeber eines monatlichen Zuschlages von 50 Euro für Pflegepersonal nannte Werneke skandalös niedrig.

