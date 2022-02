Es soll eine Gala zu ihren Ehren werden auf der Berlinale. Doch sie selbst wird nicht dabei sein können. Denn die französische Schauspielerin Isabelle Huppert - hier Bilder aus dem Jahr 2018 - wurde positiv auf das Coronavirus getestet und bleibt isoliert daheim in Paris. Den Goldenen Ehren-Bären für ihr Lebenswerk wird sie am Dienstag also nicht entgegennehmen können. Die Berlinale-Macher konnten Fans aber beruhigen. Die 68-Jährige fühle sich nicht krank und werde der Zeremonie per Videolink beiwohnen. Huppert hatte ihr Filmdebüt im Jahr 1972. Seither hat sie in zahlreichen Produktionen gespielt und konnte sich über viele Preise und Nominierungen der Filmbranche in Frankreich, Europa und weltweit freuen. Auf der Berlinale war sie bereits im Jahr 2002 ausgezeichnet worden, mit einem Silbernen Bären für herausragende künstlerische Leistungen, zusammen mit dem Ensemble des Ozon-Films "Acht Frauen."

Mehr