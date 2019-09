Von dem in Flammen aufgegangenen Schiff vor der kalifornischen US-Küste gibt es keine weiteren Überlebenden. Das teilten die Behörden von Santa Barbara am Dienstag mit. Demnach gehe man davon aus, dass alle 34 Personen, die sich im unteren Teil des Schiffes befanden, gestorben sind. Am Dienstag zeigten Bürger der Kleinstadt ihre Anteilnahme. "Jeder, der hier liebt, war schon einmal mit diesem Boot. Wir haben alle eine persönliche Beziehung zu dem, was passiert ist. Und es ist so eine schreckliche Vorstellung, was die Menschen da unten in dem Boot durchmachen mussten. Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat, ich denke dafür ist es aber auch noch zu früh. Das Feuer war in der Nacht zu Montag an Bord eines Tauchschiffs ausgebrochen. Fünf Besatzungsmitglieder konnten sich ins Wasser retten und von einem nahe gelegenen Boot an die Küste gebracht werden. Die Ursache des Feuers ist weiterhin unklar.