Ein vorletzter Test vor der EURO steht für die deutsche Nationalmannschaft am Mittwochabend an: ein Freundschaftsspiel gegen Dänemark. Beide Mannschaften bereiten sich gerade in Tirol auf die Europameisterschaft vor. Deswegen haben sich die Verantwortlichen gegen weites Reisen und für das Tivoli-Stadion in Innsbruck als Austragungsort entschieden. Die gewonnene Zeit will das DFB-Team für Training und Regeneration nutzen. Wie bei dem Training am Dienstag sollen auch beim Spiel am Mittwoch die Zuschauerränge leer bleiben. Die EM-Generalprobe ist am 7. Juni gegen Lettland in Düsseldorf. Am 10. Juni will die Nationalelf das Turnierquartier in Herzogenaurach beziehen. Am 15. Juni geht es mit dem Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich in München los.

Mehr