HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Thomas Emmerich (FDP), Ministerpräsident Thüringen: "Es war eine geheime Wahl unter drei Kandidaten. Dass die AfD so agiert hat, wie sie agiert hat, können Sie selber bewerten. Ich kann nur nochmals betonen, die Brandmauern gegenüber die AfD bleiben bestehen. Mit einem Ministerpräsidenten Kemmerich wird es kein Angebot, keine Koalition, keine Ministerien und auch keine AfD-Politik geben. Wenn sie versucht, das Amt des Ministerpräsidenten und meine Wahl damit zu beschädigen, hat sie mit mir einen erbitterten Gegner gewählt für die Politik der AfD. Ich bin ant-AfD, ich bin anti-Höcke. Im Parlament gibt es nicht das, das was wir im politischen geübten Zusammenspiel als Mehrheiten natürlicher Art kennen. Ich denke, es geht mehr als denn je um die Sache. Und wenn wir über Inhalte uns an Problematiken, an Lösungsansätze nähern, dann sind all diejenigen, die auch an CDU und an die FDP in den letzten Wochen und Monaten gerichtete Aufforderung gestellt haben, sich der Verantwortung zu stellen, der staatspolitischen, die Verantwortungsaufforderung geben wir zurück. Wenn sie mich zur Linken konkret befragen, auch Sie haben in ihrer Programmatik Dinge, die nicht in meinen Augen mit der sozialen Marktwirtschaft, mit den Grundsätzen unserer Demokratie vereinbar sind." (Frage:) Ist das ein Tabubruch, den sie da heute begangen haben? Kemmerich: "Ich habe mich an einer geheimen Abstimmung im Thüringer Landtag gestellt. Das ist das gute Recht eines Demokraten."