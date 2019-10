1:59:40 - das stand am Ende auf der Uhr, nachdem der 34-jährige kenianische Marathonläufer Eliud Kipchoge über die Ziellinie kam und damit für einen absoluten Gänsehautmoment in der Welt des Hochleistungssports gesorgt hat. Es war seine erklärte Mission bei diesem Lauf am Samstagfrüh in Wien die 2-Stunden-Marke zu knacken. Bereits im September 2018 gewann er den Berlin-Marathon und stellte damals mit seiner Siegerzeit von 2:01:39 h einen Weltrekord auf. Und der Kenianer war jedoch immer überzeugt, dass er es schaffen würde, die 42,195 Kilometer in weniger als 2 Stunden zu laufen: "Es ist sehr wichtig für Kenia. Ich wollte unter 2 Stunden laufen, um den Kenianern zu zeigen, dass jeder etwas Besonderes Schaffen kann, jeder Mensch ist dazu fähig, kann sein Leben verbessern. Und zusammen können wir aus dieser Welt eine Welt von Läufern machen, und dann wird diese Welt eine wunderschöne und eine friedvolle Welt." Missbilligung gabt es an diesem Rekord, weil Kipchoge sich von abwechselnden Läufern, die ihm Windschatten und Rhythmus gaben, hat ziehen lassen. Aber trotz aller Kritik steht ohne Zweifel fest, dass der Kenianer Eliud Kipchoge am Samstag in Wien Sportgeschichte geschrieben hat.