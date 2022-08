STORY: Sintflutartige Regenfälle haben kürzlich extreme Überschwemmungen im Osten des US-Bundesstaates Kentucky verursacht. Während die Wassermassen nun verschwunden sind, wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Offiziellen Angaben zufolge sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen, darunter mehrere Kinder. Aber parallel zu der Naturkatastrophe rollt auch eine Welle der Solidarität durchs Land. Unter anderem sind Helfer aus dem Nachbarstaat West Virginia angereist, so wie diese zwei Männer, die am Dienstag in der Kleinstadt Hindman unterstützend tätig waren: MICHAEL BOWEN "Es ist alles kaputt. Völlig zerstört. Es muss unter anderem entkernt und neu gebaut werden. Ich glaube, das einzige, was noch ok aussieht, ist der Rahmen." SONNY MARCUM "Wir versuchen nur zu helfen, damit sie in diesem Büro wieder arbeiten können. Sie waren schon seit etwa 30 Jahren hier. Aber sowas ist noch nie passiert. Sie brauchen dringend Hilfe, wie viele andere hier. Wenn irgendjemand Zeit und Mittel hat, um zu unterstützen, würde selbst das kleinste bisschen helfen. Denn es ist noch ein langer Weg." Die Behörden arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Rettung von Einwohnern und der Versorgung von Tausenden Personen mit Nahrungsmitteln und Unterkünften. Offiziellen Angaben zufolge waren viele Bewohner auf diese heftigen Regenfälle nicht vorbereitet. In dem Bundesstaat wurde der Notstand ausgerufen. Und laut den Behörden ist es wahrscheinlich, dass noch wochenlang nach Opfern und Vermissten gesucht werden muss.

