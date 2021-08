HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON CDU-KANZLERKANDIDAT ARMIN LASCHET: "Bei den Dingen, die ich gerade beschrieben habe: innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Europa, NATO - glaubt denn irgendjemand, das ging mit der Linkspartei? Glaubt denn irgendjemand eine Partei, die den Verfassungsschutz abschaffen will, die die NATO auflösen will, die bei jedem europäischen Einigungsprozess 'Nein' gestimmt hat im Bundestag und Bundesrat, mit denen ließ sich ein Land regieren? Trotzdem sitzen Frau Esken, Herr Walter-Borjans, Kevin Kühnert in den Gängen des Bundestages in Räumen zusammen, träumen von 'R2G'. Keiner grenzt sich da klar ab. Bei Kevin Kühnert kommt mir das übrigens vor, ich weiß nicht, ob sie das kennen: früher, bei den Asterix-Heften war am Ende immer der Troubadix. Das war ein Mensch, der schrecklich gesungen hat. Den haben sie dann immer an einen Baum gefesselt, ein Tuch in den Mund gesteckt, damit er bloß nicht den Mund aufmacht. So kommt mir das im Moment bei Kevin Kühnert und bei Frau Esken vor. Sie sitzen irgendwo versteckt, damit sie bloß nicht sagen, was sie wirklich vorhaben. Aber das ist die Führung der SPD. Die hat die Mehrheit der Mitglieder gehabt. Und die wollen am liebsten mit der Linken und nicht mit uns regieren."

Mehr