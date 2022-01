(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) O-TON SPD-GENERALSEKRETÄR KEVIN KÜHNERT: "Es wäre ja erst mal schön, wenn alle Bundesländer überhaupt im Grundsatz mitziehen würden bei dieser Entscheidung. Wir haben ja wortreich in der Protokollnotiz der Ministerpräsidentenkonferenz aus Bayern beispielsweise lesen können, dass man sich dort der 2G-Plus-Regel in der Gastronomie für die dort noch geöffneten Restaurants nicht anschließt. Auch hier stimmen mal wieder Reden und Handeln von Markus Söder nicht überein, der sich als der vorderste Corona-Bekämpfer der Nation geriert, aber diese praktikable Maßnahme, auf die jetzt aller Voraussicht nach wenigstens 14 seiner Kolleginnen und Kollegen umsteigen werden, nicht mitmachen wird am Ende." // "Vieles läuft gut in der Impfkampagne in Deutschland, insbesondere das Boostern, aber die absoluten Zahlen können uns weiterhin nicht zufriedenstellen. Deswegen ist es richtig, sich immer und immer wieder auch ambitionierte Ziele zu setzen. Und deswegen bleibt es auch bei der Zielsetzung: Wir wollen in diesem Monat auf 80 Prozent Erstimpfungen kommen."

