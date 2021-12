Die französische Polizei hat am Dienstag einen Mann verhaftet, der im Verdacht steht, zu dem Killerkommando zu gehören, das den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi getötet hat. Der Verdächtige wurde auf einem Pariser Flughafen festgenommen, als er einen Flug in die saudi-arabische Hauptstadt Riad nehmen wollte. Nach Angaben der französischen Polizei handelt es sich um ein ehemaliges Mitglied der saudischen Königsgarde. Die Behörden handelten auf der Grundlage eines von der Türkei ausgestellten Haftbefehls. Saudische Behörden teilten jedoch mit, die Franzosen hätten den falschen Mann erwischt und forderten eine sofortige Freilassung. Der Journalist Khashoggi war ein prominenter Kritiker des saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman. Er wurde zuletzt beim Betreten des saudischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober 2018 gesehen. Türkische Ermittler glauben, dass seine Leiche zerstückelt und abtransportiert wurde. Seine sterblichen Überreste wurden nie gefunden.

